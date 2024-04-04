Социолог Орсини: итальянские СМИ врут об Украине, "путинисты" — нет

Украинский конфликт. Липовые предсказания Драги и точные прогнозы от нас — "путинистов" © AP Photo / Michael Probst, file Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Почти все итальянские СМИ зависят от политических элит и конъюнктуры, пишет FQ.