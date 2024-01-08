Canon 24-70 2.8 ERR01 (замена шлейфа диафрагмы)

У меня есть замечательный пример конструкции из фотостекла в ремонте. Типичная неисправность: при попытке сделать снимок камера жалуется, что нет связи с объективом ERR01, и чаще всего это означает, что необходимо заменить шлейф диафрагмы.
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