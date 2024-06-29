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Царьград

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После сообщения одесских партизан началась месть ВС России за Крым

После сообщения одесских партизан началась месть ВС России за Крым

Может быть, так просто совпало. Но хронология очевидна. После сообщения одесских партизан началась месть ВС России за Крым.

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Комментарии
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владимир лохов
только долбоебы будут загорать в близи военных действий и во время войны вот на красной площади можно загорать там войны нет
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15 час.

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