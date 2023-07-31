Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

«ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных

Как пишет журналист Фабрицио Романо, футболист дал согласие на переход. «ПСЖ» устно согласовал с агентом француза 5-летний контракт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх