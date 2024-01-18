В 2023 году Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 6 млрд рублей

В январе-декабре 2023 года Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней около 6 миллиардов 146 млн рублей.
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