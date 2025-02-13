Кайрен Уилсон терпит поражение в 1/16 финала Welsh Open 2025

Чемпион мира Кайрен Уилсон и Марк Аллен проиграли в третий день турнира Welsh Open по снукеру, а Лука Бресель, Джек Лисовски и Марк Селби продолжают борьбу за титул в Уэльсе, сообщает WST Джо О’Коннор (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Чемпион мира Кайрен Уилсон потерпел поражение от Джо О’Коннора со счетом 4-3 в 1/16 финала Welsh Open 2025.