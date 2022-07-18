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У Аллера выявлена опухоль яичка. «Боруссия» купила его за рекордные 31+4 млн евро 2 недели назад

У форварда «Боруссии» Дортмунд Себастьяна Аллера обнаружено новообразование. Нападающий в понедельник утром пожаловался на плохое самочувствие, и после серии медицинских процедур у него была выявлена опухоль яичка.

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