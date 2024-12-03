Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 792 подписчика

Союзники по ОДКБ помогут США травить Россию: "Братские бациллы" из Таджикистана

Союзники по ОДКБ помогут США травить Россию: "Братские бациллы" из Таджикистана

Алексей Топоров США продолжают ползучее проникновение в азиатское подбрюшье России, не встречая никакого сопротивления со стороны местных элит, номинально союзных нам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
СИЮМИНУТНАЯ ВЫГОДА - основной движущий инстинкт этих &quot;союзничков&quot;...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх