Уникальная находка в глубинах океана: что нашли учёные на затонувшем авианосце "Йорктаун"

Уникальную находку обнаружили учёные на затонувшем в Тихом океане авианосце "Йорктаун".В ангаре американского авианосца "Йорктаун", затонувшего в Тихом океане во время Второй мировой войны после атаки японской подводной лодки, обнаружили автомобиль.
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