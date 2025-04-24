Уникальная находка в глубинах океана: что нашли учёные на затонувшем авианосце "Йорктаун"

Уникальную находку обнаружили учёные на затонувшем в Тихом океане авианосце "Йорктаун".В ангаре американского авианосца "Йорктаун", затонувшего в Тихом океане во время Второй мировой войны после атаки японской подводной лодки, обнаружили автомобиль.