Русский защитник дважды спровоцировал драку в матче НХЛ: у игроков «Детройта» сдали нервы от грязной игры Задорова

У хоккеистов «Детройта» сдали нервы от грязной игры русского защитника: Задоров дважды спровоцировал дракуУ хоккеистов «Детройта» сдали нервы от грязной игры русского защитника: Задоров дважды спровоцировал драку«Бостон» на своем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме.