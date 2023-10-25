Какие продукты не стоит есть в холодную погоду

В холодное время года организм больше подвержен повышенным нагрузкам: перемена погоды, недостаток солнечного света, а также резкие перепады температуры могут существенно подорвать здоровье, если не следить за своим питанием.
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