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Кровавое месиво из кирпича и тел. Под Одессой взорваны наемники из Британии

Кровавое месиво из кирпича и тел. Под Одессой взорваны наемники из Британии

Кровавое месиво из кирпича и тел. Сегодня 14K прочитали Российский удар по базам ВСУ под Одессой, напичканных высшими офицерами, нацистами и западными наемниками, подвел промежуточный итог июльских атак по формированиям и военным объектам киевского режима.

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