Кровавое месиво из кирпича и тел. Сегодня 14K прочитали Российский удар по базам ВСУ под Одессой, напичканных высшими офицерами, нацистами и западными наемниками, подвел промежуточный итог июльских атак по формированиям и военным объектам киевского режима.