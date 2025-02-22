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Царьград

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Всего одно условие. Что нужно для начала мирного процесса по Украине: финский профессор дал ответ

Всего одно условие. Что нужно для начала мирного процесса по Украине: финский профессор дал ответ

По его словам, если это произойдёт, то всё начнётся "в ту же минуту".Переговоры по разрешению ситуации на Украине могут начаться сразу же в тот момент, когда Владимир Зеленский покинет территорию страны.

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