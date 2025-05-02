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Как Сеул удивил жительницу Владивостока: «У них собаки вместо детей»

Как Сеул удивил жительницу Владивостока: «У них собаки вместо детей»

Жительница Владивостока Ольга провела неделю в Сеуле и вернулась с яркими впечатлениями. В отличие от российских привычек, корейская культура еды, общественные традиции и даже «круговорот зонтиков» показались ей одновременно странными и очаровательными.

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