Как Сеул удивил жительницу Владивостока: «У них собаки вместо детей»

Жительница Владивостока Ольга провела неделю в Сеуле и вернулась с яркими впечатлениями. В отличие от российских привычек, корейская культура еды, общественные традиции и даже «круговорот зонтиков» показались ей одновременно странными и очаровательными.
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