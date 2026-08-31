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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиняев о «Локо»: «Обидно, когда болельщики с 20-й минуты кричат «соберитесь и играйте», если мы не побеждаем. Это неправильно. Мы оказались в сложной ситуации, и нужно объединиться всем»

Полузащитник « Локомотива » Сергей Пиняев призвал болельщиков поддержать команду на фоне проблем на старте сезона.

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