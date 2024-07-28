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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о трансфере Барко: «Спартак» вновь смешит людей – откуда эти 14 или 15 млн? Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить игрока за такие огромные деньги»

Мостовой о трансфере Барко: «Спартак» вновь смешит людей – откуда эти 14 или 15 млн? Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить игрока за такие огромные деньги»

Контракт с полузащитником подписан до лета 2027 года. По неофициальным данным, трансфер 25-летнего аргентинца обошелся московскому клубу в 14 млн евро.

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