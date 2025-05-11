В России за майские выходные появилось 16 новых миллионеров

В России стало на 16 миллионеров больше, благодаря лотерее «Мечталлион». Об этом рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, передает РИА Новости.
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