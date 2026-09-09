Как в Шанхае 1930-х: художник-постановщик "Черного шелка" – о съемках в Китае

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Съемки международного детективного экшена "Черный шелк" режиссера Андрея Волгина частично прошли в Китае – на одной из крупнейших в мире киностудий Hengdian World Studios в провинции Чжэцзян.
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