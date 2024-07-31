Сторонники Вэнса: молодость не помешает ему справится с ролью вице-президента

Молодость кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса не помешает ему справится с работой на данной должности, считают его многочисленные сторонники, собравшиеся на митинге в американском штате Невада.
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