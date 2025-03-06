В Германии анонсировали капитуляцию Украины

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта станет для Киева капитуляцией, такое мнение выразила бывший главный стратег НАТО Стефани Бабст в эфире немецкого телеканала ZDF.
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