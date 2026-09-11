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Аргументы и Факты

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На Западе назвали требование Зеленского, ставшее сюрпризом для Европы

На Западе назвали требование Зеленского, ставшее сюрпризом для Европы

Требование главы киевского режима Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование из-за огромной дыры в бюджете озадачило Евросоюз.

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