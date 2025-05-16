В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни

Критерием здорового образа жизни может быть успешное прохождение диспансеризации.Представители фракции "Новые люди" в Государственной Думе направили обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян, прошедших успешную диспансеризацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии