Субсидия - прекрасная возможность открыть свое дело

Если Вы планируете организовать деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома информирует о возможности получения безвозмездной субсидии.
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