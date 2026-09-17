Ретушь вместо ремонта: страховщиков хотят обязать указывать данные о запчастях

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Конфликт интересов назревает в автомобильной сфере: ремонт по ОСАГО становится все дороже, при этом владельцы не всегда понимают, какие именно запчасти устанавливают на их машины.
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