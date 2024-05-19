Составлен список среднеразмерных кроссоверов с самым низким расходом топлива

Заправка автомобиля – одна из главных статей расходов при эксплуатации машины, оснащенной ДВС. Сегодня автопроизводители стремятся к тому, чтобы оснащать свои модели современными и высокоэффективными моторами, способными демонстрировать минимально возможное потребление горючего при сохранении ….
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