В Оренбурге отменят запланированный на конец марта концерт Арбениной: причина

Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Ура! Хоть как-то стали слушать людей, а не переобувающихся артистов!
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19 час.
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