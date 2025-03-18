В Оренбурге отменят запланированный на конец марта концерт Арбениной: причина

«От лица Русской общины мы благодарим всех неравнодушных людей, которые поддержали нас в этой инициативе, а также региональные и муниципальные власти за то, что они прислушались к мнению своего народа», –говорится в сообщении.
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