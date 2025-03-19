Неисправный сухогруз с людьми на борту оторвало от причала: судно дрейфует по Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта, ФедералПресс. Сухогруз «Светлый-22» с двумя членами экипажа на борту оторвало льдом от причала в поселке имени Свердлова (Всеволожский район Ленинградской области) и отнесло ниже по течению в сторону Петербурга.