Буланова сообщила, когда родит третьего ребенка

Татьяна Буланова уже довольно давно сообщает о намерении стать мамой в третий раз. Многие люди не принимали ее заявления всерьез, утверждая, что в связи с естественными возрастными факторами она не сможет забеременеть в 54 года.
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