Мария Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение комы Кеосаяна

В МИД отреагировали на сообщения украинских СМИ о том, что Тигран Кеосаян находится в коме.Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в своем телеграм-канале прокомментировала сообщения украинских средств массовой информации о коме Кеосаяна.