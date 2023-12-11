Собянин: Столичное метро получило новую партию вагонов "Москва-2020"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал об обновлении подвижного состава метро. В частности, до конца этого года планируется полностью укомплектовать новыми поездами Калужско-Рижскую линию метро.
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