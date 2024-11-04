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Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днем народного единства

Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днем народного единства

4 ноября глава Калуги Дмитрий Денисов опубликовал поздравления с Днем народного единства. "Сегодня мы отмечаем День народного единства - праздник, который символизирует силу нашей страны, её сплочённость и великую историю.

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