Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днем народного единства

4 ноября глава Калуги Дмитрий Денисов опубликовал поздравления с Днем народного единства. "Сегодня мы отмечаем День народного единства - праздник, который символизирует силу нашей страны, её сплочённость и великую историю.
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