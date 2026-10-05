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temapenza

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Люстру отмываю до блеска, не снимая плафоны: главное — не лить средство прямо на осветительный прибор

Неважно какая люстра с течением времени покрывается пылью, а снимать и мыть маленькие плафоны современных конструкций неловко.

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