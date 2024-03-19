Духовные беседы о главном.

По уже сложившейся традиции состоялась встреча коллектива работников с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы при Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ иереем Алексеем Поляковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии