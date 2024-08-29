Жители Приангарья собрали 11 миллионов в помощь Курской области

Жители Иркутской области собрали почти 11 миллионов в помощь Курской области. Такая сумма поступила к 29 августа на счёт, открытый Иркутским областным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
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