Индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов после обвала в начале торгов

ВС

Вадим Скоробогатов

А может хватит от спекулянтов с УОЛ-СТРИТ зависить нашей экономике?????...Надо ИМЕТЬ СВОЮ ..НЕЗАВИСИМУЮ ОТ США ЭКОНОМИКУ...ИЛЬ ПУСТЬ ОНИ ОТ НАС ЗАВИСЯТ.