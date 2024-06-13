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Индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов после обвала в начале торгов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций после обвала на старте торгов в четверг из-за санкций США смог отыграть часть потерь; индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов после падения в район 3030 пунктов.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
А может хватит от спекулянтов с УОЛ-СТРИТ  зависить нашей экономике?????...Надо ИМЕТЬ СВОЮ ..НЕЗАВИСИМУЮ ОТ США ЭКОНОМИКУ...ИЛЬ ПУСТЬ ОНИ ОТ НАС ЗАВИСЯТ.
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