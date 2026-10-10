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Царьград

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Делайте запасы: Киевская администрация обратилась к населению с советами

Делайте запасы: Киевская администрация обратилась к населению с советами

В украинской столице прогнозируется коммунальный коллапс. Киевская администрация обратилась к жителям города с рекомендациями на фоне продолжающихся обстрелов.

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