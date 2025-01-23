Медведев о нападениях Киева: удары на тысячу километров для устрашения

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ заявил, что украинские власти продолжают предпринимать попытки военных акций на территории России.
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