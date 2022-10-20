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Самсонова, выигравшая с августа 3 титула: «Удивительно, что мне удалось сделать за последние три месяца»

22-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала первую в карьере победу над соперницей из топ-5.

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