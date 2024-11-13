В Российском этнографическом музее пройдет девятая биеннале «Архитектура Петербурга»

С 27 ноября по 1 декабря В стенах Российского этнографического музея с 27 ноября по 1 декабря пройдет девятая биеннале «Архитектура Петербурга», посвященная главным событиям в искусстве зодчества в различных уголках нашей страны.
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