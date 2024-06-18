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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Лукаку: «Ромелу Деревяшкин. Правая нога у него для ходьбы»

Два гола форварда сборной Бельгии были отменены. «Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы.

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