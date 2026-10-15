Алехандро Давидович-Фокина после победы над Артуром Жеа (4:1, отказ) написал на камере «Жду». Вероятно, испанец намекнул, что ждет вызова в сборную от капитана Давида Феррера на финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдет в ноябре в Болонье.