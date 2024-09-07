НИКАКИХ ОТМАЗОК ОТ АРМИИ И ПЕРЕЕЗДОВ «ВСЕМ СЕЛОМ». ПРИНЯТЫ 28 БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ ПО МИГРАНТАМ

ИИ Иван Иванов гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....

Александр Ляшенко Тема очень важная для россиян, но как подал её автор,то заикается,то повторяется, то совсем о другом! Автор, с какой целью так бестолково написал?