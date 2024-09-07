Из официальных источников В медиапространстве продолжается обсуждение противоправных действий со стороны приезжих, длительное время осуществляющих незаконную торговлю на рынке в Оренбурге, и их наемных работников, проявляющих агрессию в отношении местных жителей.
НИКАКИХ ОТМАЗОК ОТ АРМИИ И ПЕРЕЕЗДОВ «ВСЕМ СЕЛОМ». ПРИНЯТЫ 28 БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ ПО МИГРАНТАМ
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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8 час.
Александр Ляшенко
Тема очень важная для россиян, но как подал её автор,то заикается,то повторяется, то совсем о другом! Автор, с какой целью так бестолково написал?
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7 час.
Юрий Белов
Мигров гнать ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! Жёсткую ревизию всех выданных паспортов ! Новых - не выдавать совсем ! Установить ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ - РФ - не проходной двор ! Очевидно же - что их уже обучают и инструктируют западные кураторы , с целью расшатать страну изнутри ! Что может случиться - просто страшно даже представить .
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4 час.
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