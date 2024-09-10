Арестован мужчина, лишивший пенсионера из Хынчешт суммы в 100 000 леев

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Национального инспектората расследований (НИР) объявили об аресте жителя Бендер, который предположительно опустошил банковский счет пожилого человека из Анений-Ной, на котором тот хранил более 100 000 леев.
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