Арестован мужчина, лишивший пенсионера из Хынчешт суммы в 100 000 леев

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Национального инспектората расследований (НИР) объявили об аресте жителя Бендер, который предположительно опустошил банковский счет пожилого человека из Анений-Ной, на котором тот хранил более 100 000 леев.