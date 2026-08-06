Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Bus-Bomb Plot By Marxist 'Mad Max' Foiled Ahead Of Trump-Backed Colombian President's Inauguration

Bus-Bomb Plot By Marxist 'Mad Max' Foiled Ahead Of Trump-Backed Colombian President's Inauguration

Bus-Bomb Plot By Marxist 'Mad Max' Foiled Ahead Of Trump-Backed Colombian President's Inauguration Less than a week after Colombian authorities blamed a Marxist-Leninist terrorist group for detonating a truck bomb outside police headquarters in the border city of Cúcuta, injuring 11 officers, security forces intercepted a bus carrying a massive bomb.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии