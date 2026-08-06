Bus-Bomb Plot By Marxist 'Mad Max' Foiled Ahead Of Trump-Backed Colombian President's Inauguration Less than a week after Colombian authorities blamed a Marxist-Leninist terrorist group for detonating a truck bomb outside police headquarters in the border city of Cúcuta, injuring 11 officers, security forces intercepted a bus carrying a massive bomb.
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