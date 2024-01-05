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Кандидат в президенты США Десантис критикует Байдена за поддержку Украины

Кандидат в президенты США Десантис критикует Байдена за поддержку Украины

Губернатор штата Флорида и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что действующий лидер страны Джо Байден не может объяснить своим гражданам конечную цель поддержки Украины в ее конфликте с Россией.

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