Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от украинских властей объяснений из-за инцидента с беспилотником, который пролетел через польское воздушное пространство и взорвался в Литве.
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