Попов: цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских

Цены на электроэнергию в России для промышленного сектора и населения в 4 раза ниже европейских. Российская промышленность и население платят за электроэнергию по ценам ниже европейских в 4–4,5 раза, заявил на бизнес-завтраке Сбера "Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее" заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.