Есть такое предложение к ЛОМам!) А Подоляка продолжает строить в России свою Украину. Когда приводит в пример Украину Подоляка, так и хочется его спросить.
А Подоляка продолжает строить в России свою Украину
Комментарии
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валерии темников
Людмила, большое спасибо за разъяснение. Здоровья вам!
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17 час.
Elena Dmitrieva
Насчёт мигрантов я полностью согласна с Подолякой. Надо избавляться от них активнее, ища пути замены их труда: курьеры, таксисты, продавцы. Это та работа, которая вполне может и должна выполняться коренными россиянами.
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4 час.
Gennady Sokolovsky
В оба-два. Не разбираясь.
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2 час.
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