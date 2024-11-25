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«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3

«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3

Программа модернизации ОБТ Challenger 2 до уровня Challenger 3, реализуемая в интересах британской армии, призвана существенно нарастить возможности бронетанковых сил страны, что, как полагают в командовании, позволит им успешно противостоять машинам ВС РФ.

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Комментарии
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федор
Обязательно превзойдёт в ваших влажных мечтах мелкобриты.
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