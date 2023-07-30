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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Секс. Оба снизу. Как использовать свою лень во благо

Ситуация патовая. И рано или поздно она возникает почти в любой стабильной паре: супруги любят друг друга, и с либидо все относительно нормально, но сексом заниматься просто лень! Вернее, каждый готов бы, но чтобы инициатива исходила от партнера.

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